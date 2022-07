RASSEGNA STAMPA. Covid: casi triplicati e tornano i ricoveri - LevanteNews

Oggi, domenica 3 luglio, auguri a Tommaso. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Amato non sarai, se a te solo penserai”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: “Solo Coreglia esente da contagi; negli altri Comuni sono triplicati: ieri in Asl-4 i nuovi contagi sono stati 196; tredici i pazienti ricoverati. Commercio: “La corsa dei prezzi fiacca la spesa”; “Operazione frutta solidale, gruppi di protezione civile in rete per chi ha bisogno”: “Saldi, il caldo posticipa gli acquisti; caccia agli affari nelle ore serali (Commento. Il Tigullio orientale scopre ciò che nel Tigullio occidentale è la norma; significa anche essere commercianti: aprire gli esercizi quando c’è maggiore richiesta. m.m.); “Fiera di luglio a Chiavari, in tanti tra i banchi”.

Moneglia: classica a San Giorgio , di scena un quintetto d’archi. Sestri Levante: arrivano i bagnini nelle spiagge libere, tuffi sorvegliati per tutta la stagione”. Sestri Levante: riparte il discobus, rientro a casa dai locali con una sicurezza in più. Sestri Levante: il “Nuovo aiuto di Dio” a Marciana Martina, si rinnova l’amicizia tra Riviera e Isola d’Elba. Cogorno: il premio Don Nando a Enrico Devoto. Chiavari: Federico Messuti, esordio con la fascia, stasera in processione. Chiavari: sequestrate tre auto senza assicurazione.

Rapallo: Feste di luglio “Fuochi, tutti con gli occhi allinsù”; “Applausi per il panegirico show’; “Stasera processione e incendio del Castello”. Rapallo: il piano estate rivitalizza la socialità degli studenti. Santa Margherita Ligure: l’addio al professor Stefano Monti-Bragadin.

Ne: Val Graveglia a tavola con ristoranti e agriturismo.