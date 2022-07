Rapallo: newsletter del Pd, apre un intervento 5 Stelle - LevanteNews

Da Gianluca Cecconi, segretario Pd Rapallo

Nell’augurarvi una buona lettura e nel ringraziarvi per averci seguito in questo anno, vi salutiamo; speriamo possiate passare una serena estate e vi mandiamo un arrivederci per Settembre/Ottobre.

Il nostro impegno continuerà con la stessa passione e professionalità che ci ha contraddistinto in questo anno, con l’entusiasmo e la voglia di raccontare una Rapallo diversa e di dare delle idee per un futuro prossimo.

Un ringraziamento speciale a Beatrice ed Andrea che sono l’anima di questo progetto, che io ho l’onore di presentarvi anche questo mese.

Newsletter