Il 24 luglio a Modugno, una serie di esplosioni nella fabbrica di fuochi artificiali Bruscella, causò la morte di dieci persone. Tra i superstiti Silvio Bressan (nella foto) che è arrivato a Rapallo per rivivere il clima delle “Feste di Luglio” e il ricordo delle sparate effettuate per il Sestiere Costaguta e per incontrare il sindaco Carlo Bagnasco.