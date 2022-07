Lettere/ "Camogli in via Bozzo, sbarra attesa dal 27 gennaio" - LevanteNews

Da Franco Dioli

La dimostrazione documentata di come gli Uffici comunali siano palesemente inefficienti.

Il 27 gennaio 2022 viene emessa la determina n. 56 della Giunta municipale per posizionare una sbarra in Via Lorenzo Bozzo al fine di contingentare l’accesso soprattutto ai non ZTL, sapete quando l’Ufficio Patrimonio gestito dalla dott.ssa (omissis) inoltra richiesta per attivazione energia elettrica (in pratica la corrente per permettere alla sbarra di funzionare) …… il 1 marzo 2022 ovvero 34 giorni dopo la det, via Bozzo, barra attesa sal 27 hennaioermina.

Ad oggi la detta sbarra non è ancora stata posizionata…… ma questa è un’altra vicenda della quale dopo mia querela se ne occuperà la magistratura.