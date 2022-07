Camogli tra le mete più richieste; un'estate da tutto esaurito - LevanteNews

“Trascorrerò sei giorni di vacanza a Camogli. La data non l’ho scelta io, erano gli unici giorni in cui c’era una camera disponibile in hotel fino a tutto settembre”. Così una turista che ama particolarmente Camogli. Posteggi introvabili anche a causa di una politica miope e fortunatamente fiumi di gente che arriva ogni giorno in treno (“Come un tempo avveniva per la sagra del pesce”). Italiani e moltissimi stranieri che occupano anche i due nuovi alberghi a cinque stelle aperti quest’anno e le innumerevoli case vacanze nate anche in collina. Un capitolo a parte per San Fruttuoso: gremita.

Le immagini scattate oggi da Consuelo Pallavicini