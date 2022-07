La Sampdoria e Fabio Quagliarella ancora insieme: il capitano blucerchiato, come ha spiegato Sky Sport, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023 con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi sui 500mila Euro e alcuni bonus legati a gol e presenze.

Marco Giampaolo potrà ancora contare su una figura cardine in vista della stagione che sta per iniziare. Nello scorso campionato per il calciatore di Castellamare di Stabia sono arrivati quattro gol su 33 presenze.