Riomaggiore: in via Colombo bagni aperti h24 - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

Attivati in questi giorni i due nuovi bagni autopulenti, aperti h24, in via Colombo a Riomaggiore. Entro la fine del mese di luglio i servizi saranno installati anche a Manarola, in località Acquarino.

“Si tratta di un servizio molto richiesto, in modo particolare dai turisti che arrivano nel nostro territorio. I bagni saranno sempre aperti e operativi, anche in inverno e ovviamente di notte. Si tratta di un investimento importante pari a 140mila euro, finanziato attraverso il gettito della tassa di soggiorno del 2021. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare in sinergia con gli operatori del territorio per dare risposte concrete a coloro che vengono a visitare le Cinque Terre”.

Il Comune di Riomaggiore ha inoltre proposto al Parco Nazionale delle Cinque Terre e a Rfi di installare un servizio igienico autopulente h24 per ogni stazione delle Cinque Terre. “Riteniamo che sarebbe importante avere un servizio di questo tipo operativo tutto l’anno anche nelle stazioni. Ci auguriamo che questa proposta venga accolta. Se si riuscirà a fare questo investimento allora il servizio sarà davvero completo perché avremo i bagni sia nei centri storici vicino alle stazioni sia nelle zone più periferiche”.