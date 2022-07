Rapallo: "Un grande grazie all'assessore alla gentilezza" - LevanteNews

Da Piermaria Travaglia Milano

Uso Levante News per raccontare un episodio che ieri mi è capitato a Rapallo. Giungo insieme alla mia famiglia a Rapallo, dopo un viaggio difficoltoso da Milano. Trovo una città con molto traffico dovuto ai lavori in corso e ai preparativi per le festività religiose. Non trovo l’albergo, non trovo parcheggio e il caldo si fa ancora sentire. Incontro una signora, la quale, con molta cortesia, mi spiega i motivi del disagio e mi aiuta a risolvere i miei problemi.

Al termine mi consegna il suo biglietto da visita, invitandoci a contattarla in caso di ulteriori difficoltà, la ringrazio e leggo: Antonella Aonzo, Assessore alla Gentilezza del Comune di Rapallo. Grazie assessore Aonzo, grazie davvero e complimenti al Comune di Rapallo.