Rapallo: madonna di Montallegro, l'omelia del vescovo Devasini - LevanteNews

Si allega il testo dell’omelia pronunciata questa mattina dal Vescovo diocesano,

mons. Giampio Devasini, nel corso della Celebrazione Eucaristica presieduta alle ore

10:00 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo in occasione della Solennità

di Nostra Signora di Montallegro.

Al termine della Santa Messa, il Vescovo si è recato sul lungomare Vittorio

Veneto per partecipare, allo scoccare del mezzogiorno, all’accensione del tradizionale

“Panegirico”.

Il testo dell’omelia

Dopo aver ricevuto l’annuncio dell’angelo Gabriele, Maria «si alzò e andò in fretta verso

la regione montuosa, in una città di Giuda» (Lc 1,39) per incontrare sua cugina

Elisabetta.

Durante il viaggio, molti devono essere stati i sentimenti e i pensieri di Maria. Sentimenti

di gioia per essere stata scelta da Dio, sentimenti di timore per la sua vita futura e per il

difficile compito cui era stata chiamata, forse anche qualche dubbio a proposito di tutta

quella vicenda che all’improvviso aveva fatto irruzione nella sua vita. Un’importantissima

conferma alle parole dell’angelo, la attendeva dalla cugina Elisabetta: «Elisabetta, tua

parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per

lei, che era detta sterile» (Lc 1,36). Certamente, giunta nella casa di Zaccaria, vedendo sua

cugina incinta come aveva detto l’angelo, si sentì rassicurata e rasserenata.

Al saluto di Maria, Elisabetta si emoziona, sente che il bimbo che porta in grembo si

muove (letteralmente “danza”). Si tratta dello stesso verbo utilizzato per Davide che

“danza” davanti all’arca dell’alleanza. Elisabetta allora fu colmata di Spirito Santo.

L’incontro è tra due madri colme di Dio: Maria, la piena di grazia, porta il Verbo;

Elisabetta è ricolma dello Spirito Santo che santifica il piccolo Giovanni nel suo grembo.

Giovanni con la sua “danza” nel grembo della madre è il primo a gioire per la venuta del

Messia che sta intessendo la sua natura umana nel grembo di Maria, preludio del suo

compito di precursore. Le due madri si ritrovano nella benedizione che il Signore ha

riversato su di loro e sui loro figli. Elisabetta esclama a gran voce: «Benedetta tu fra le

donne e benedetto il frutto del tuo grembo» (Lc 1,42). La benedizione è il segno della

grandezza per quello che Maria ha fatto e porta in sé: il Figlio di Dio che sconfiggerà il

peccato e la morte, i grandi nemici di tutta l’umanità.

Elisabetta mossa dallo Spirito Santo dice ancora: «A che cosa devo che la madre del mio

Signore venga da me?» (Lc 1,43). È esplicito il riferimento all’arca dell’antica alleanza.

Quando quest’arca fu portata a Gerusalemme, Davide usò le stesse parole pronunciate

da Elisabetta: «Come potrà venire da me l’arca del Signore?» (2Sam 6,9). Quel trasporto

era stato vissuto da Davide come il segno visibile della visita di Dio al suo popolo. Vinto

l’iniziale timore a proposito della vicinanza di Dio alla sua vita e a quella del suo popolo,

Davide aveva accolto l’arca con grande gioia. Questa seconda visita dell’arca al suo

popolo appare molto più bella e promettente della prima. Nell’arca (Maria), questa volta

non ci sono le tavole della Legge, ma c’è il Figlio del Padre che si sta facendo carne per

essere per sempre il segno evidente della vicinanza e dell’amore indissolubile di Dio per

gli uomini. Maria è la più benedetta di tutte le donne proprio perché, con la sua

disponibilità ad assecondare i piani di Dio, ha reso possibile la manifestazione definitiva

del suo amore.

Elisabetta conclude il suo saluto con una beatitudine, o meglio, con la più importante di

tutte le beatitudini: «Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le

ha detto» (Lc 1,45). Maria è grande e beata perché si è fidata di Dio. Ha appunto creduto

alle parole dell’angelo che le manifestavano il volere di Dio: è la credente per eccellenza.

Guardando a lei, ogni cristiano è invitato a verificare la sua disponibilità a fidarsi di Dio,

ad accogliere la sua volontà anche quando risulta incomprensibile e in contrasto con i

propri progetti. Anche noi siamo chiamati ad essere dei veri credenti, a credere alle

parole e alle promesse che il Signore Gesù ci ha fatto.

Maria risponde alle parole della cugina con il “Magnificat”: «L’anima mia magnifica il

Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua

serva» (Lc 1, 46-48). Gioisce e si rallegra perché Dio ha premiato ed esaltato la sua fede

semplice e umile. Gli schemi consueti della storia mondana sono sconvolti: coloro che

contano agli occhi di Dio, coloro che contribuiscono alla realizzazione del suo regno

non sono i superbi, i potenti, i ricchi, ma gli umili, i semplici, i poveri, quelli che si fidano

in maniera incondizionata di Lui.

Maria accoglie e compie la volontà di Dio perché è umile e semplice. Non pretende di

saperla più lunga dell’angelo, non pretende di capire subito tutto. Anche noi, se vogliamo

essere beati per la nostra fede, dobbiamo coltivare atteggiamenti di umiltà. A meno di

questo, avremo sempre qualche scusa, qualche obiezione, qualche pretesa di maggiore

chiarezza e continueremo tranquillamente a fare quello che ci pare come i superbi e i

potenti di questo mondo.

L’umiltà si coltiva riconoscendo che tutto quanto possediamo non è merito nostro, ma

dono di Dio. L’umiltà richiede di non progettare la vita per realizzare le nostre

aspirazioni, per dimostrare che siamo più bravi degli altri, ma di disporci sempre a

riconoscere le attese di Dio nei nostri confronti. La grandezza dell’uomo non dipende

dalle sue qualità, ma dalla disponibilità a divenire docile strumento nelle mani di Dio.