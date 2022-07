Rapallo: contesa notturna tra ditte; uno spettacolo rischia di saltare - LevanteNews

“Sparata” fuori programma la notte scorsa alle 2.30 sulla diga del porto Carlo Riva. Lo spostamento di un camion o la postazione ritenuta più idonea per sparare i fuochi artificiali in programma stasera, per le “Feste di Luglio”, ha scatenato una lite tra i dipendenti della storica famiglia Boccia (“Pirotecnica Cavour con sede a San Giuseppe vesuviano) che allestisce lo spettacolo per conto del Sestiere Costaguta e i colleghi della ditta Lieto (con sede a Mugnano) che darà spettacolo per il sestiere San Michele.

La voce della contesa tra le due ditte entrambe campane ha suscitato molto clamore nel numeroso mondo dei sestieri e nella grande “famiglia” che raggruppa chi ama gli spettacoli pirotecnici e conosce tutte le imprese del settore.

La famiglia Boccia ha minacciato di ritirarsi e tornarsene a casa. Solo questa mattina si è saputo che non mancherà all’appuntamento. E’ stato Filippo Lasinio, assessore con delega alle importanti “Feste di Luglio” e membro del sestiere Costaguta a ricomporre la lite e convincere la famiglia Boccia a non deludere il grande pubblico degli appassionati giunti a Rapallo da ogni regione per assistere al “Palio dei Sestieri”.

Dice Filippo Lasinio: “Non è accaduto nulla di clamoroso. Ogni anno al Palio ogni Sestiere cerca di dare il meglio e questo clima fatto di fede, tradizione e folklore investe anche le ditte, tutte di prim’ordine, che allestiscono gli spettacoli. Direi che quanto avvenuto questa notte per garantirsi uno spazio migliore, dimostri l’impegno messo per produrre gli spettacoli”.

Appuntamento stasera alle 23 col Palio dei Sestieri.