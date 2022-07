Il Chiavari Nuoto è promosso in A2 dopo aver battuto in gara 3 di play off Sporting Lodi: la partita è terminata 7-4 per i padroni di casa.

Un momento magico per la pallanuoto del Levante ligure: dopo i successi della Pro Recco, nei giorni scorsi è arrivata la promozione in A del Bogliasco 1951 e oggi quella degli atleti della Chiavari Nuoto.

Nel prossimo campionato di A2 si aggiunge oltre alla Rari Nantes Sori e alla Rari Nantes Camogli un’altra squadra pronta a dare battaglia.