Muore travolta da auto mentre attraversa la strada - LevanteNews

Auto si blocca per far attraversare la strada ad una anziana sulle zebre. Sopraggiunge una seconda vettura che tampona la prima che a sua volta travolge la donna. Questa la probabile dinamica dell’incidente verificatosi questa mattina alle 11 circa in via Murcarolo a Quinto.

L’anziana, 88 anni, è apparsa subito in gravissime condizioni ed ogni tentativo di rianimarla è stata vana. La polizia municipale ha svolto i rilievi, raccolto testimonianze ma saranno anche le telecamere a raccontare l’esatta dinamica. Via Murcarolo è rimasta chiusa il tempo necessario per consentire i rilievi. Le auto sono state temporaneamente sequestrate.