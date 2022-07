Camogli: esposizione del liutaio Marcello Norero - LevanteNews

Da Stefano Quarantelli

Il primo luglio a Camogli ritornerà l’esposizione di strumenti musicali di Marcello Norero. M.N Guitar promossa dall’associazione “ViviAmo Camogli” presso il laboratorio artistico dell’autore-cantautore Stefano Quarantelli in via Garibaldi al civico 68.

A presentare questo artigiano ligure locale sarà l’associazione “ViviAmo Camogli” con l’intento di promuovere questo fiore all’occhiello che produce le sue chitarre per tutto il mondo, vendute dall’Austrialia alla Germania passando per nazioni vicine a noi come la Francia. Che dire di questo maestro lituaio? Nulla, esattamente nulla. Con la sua abilità ha portato all’estero il nome della nostra regione; con i suoi strumenti di altissima qualità sia sul piano tecnico sia sulla scelta dei legni usati. La M.N Guitars vi aspetta per provare questi gioielli meravigliosi apprezzati dai chitarristi più virtuosi sia del nostro panorama artistico nazionale sia estero.