Zoagli: "Cancelli anti-cinghiali precludono il passaggio pubblico" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale capogruppo di “Zoagli nel cuore” riceviamo e pubblichiamo la nota inviata a: Geom. Roberto Vignale; P. M. Mauro Monteverde; e per conoscenza sindaco Comune di Zoagli e Stazione Carabinieri Zoagli

Oggetto: strada comunale pedonale da Via Canevelli.

E’ da oltre due mesi che in Via Canevelli all’altezza del civico 26/27, la strada pedonale comunale che collega Via Canevelli al torrente sottostante è stata chiusa con due cancelletti con cartelli e chiusure non idonee per una strada pedonale comunale, anche in considerazione delle tre locazioni sottostanti, che si vedono interdire il passaggio. Si capisce perfettamente l’esigenza di proteggersi dai cinghiali, però le regole vanno rispettate ugualmente, in quanto prima di posizionare detti cancelletti, era necessario avere le varie autorizzazioni sia paesaggistica che del comando di Polizia Municipale e rispettare le prescrizioni sia come cartellonistica che come chiusure dei cancelletti, mentre ad oggi pare esista solo quella paesaggistica. Dette autorizzazioni come accesso agli atti da parte del Consigliere scrivente sono state richieste in data 21.5 e non le ho ancora ricevute, nonostante siano stati superati i termini di legge consentiti, alla faccia della trasparenza.

Pertanto esseno trascorso già troppo tempo, Vi chiedo di normalizzare il tutto nel più breve tempo possibile.