Il settantenne che nella casa di Sori aveva colpito con una spranga la moglie alla testa, si è tolto la vita nel carcere di Marassi dove era recluso. Ha atteso che i compagni di cella uscissero per fruire dell’ora d’aria. Ha quindi annodato alcuni lenzuoli e si impiccato. Quando è scattato l’allarme non ci è stato più nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione inutile. La notizia ha suscitato emozione a Sori e un’inchiesta in carcere.