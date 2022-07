'Santa': festa a San Siro e Premio 'margheritin d'oro' - LevanteNews

Dal Comitato Quartiere San Siro – Santa. Margherita Ligure

|

Il Comitato di Quartiere San Siro è lieto di invitare ospiti e residenti alla festa di quartiere che si terrà l’ 8 e 9 Luglio presso Piazza San Siro a partire dalle 19.00.

Verranno serviti primi piatti , ravioli al ragù e trofie al pesto, squisiti secondi piatti, asado, salsiccia di Castiglione, muscoli a modo nostro, patatine fritte e tante altre bontà.

Dopo cena tutti in pista!

Venerdi con l’orchestra Nicola Congiu e Sabato si ballerà con orchestra spettacolo Luca Panama.

Venerdì 8 sarà devoluta in beneficenza una parte del ricavato a due famiglie ucraine fuggite dalla guerra e al Gruppo Lupo Vab Santa Margherita.

Sabato 9, per la seconda edizione, verrà insignito del Premio Margheitin d’Oro un Sammargheritese che si è distinto per professionalità, dedizione e altruismo durante la pandemia Covid-19 .

Vi aspettiamo numerosi, finalmente, per fare festa tutti insieme!