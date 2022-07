RASSEGNA STAMPA. Emergenze estive: siccità e alga tossica - LevanteNews

Oggi, venerdì 1 luglio, auguri ad Aronne. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “La luna fa lume ai ladri”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX.Emergenze estive “Siccità: i sindaci corrono ai ripari”; “Mare più caldo scatta l’allerta per l’alga tossica”. Commercio: Pos per pagare, buona la prima in tutto il Levante

Riva Trigoso: cacciata dal ristorante chiede la paga, aggredita dagli ex colleghi. Sestri Levante: l’ultimo saluto a Renzo Uzzecchini. Sestri Levante: matrimonio a Massasco per riscoprire le radici. Lavagna: volantinaggio all’ospedale per i dipendenti Markas. Lavagna: fine settimana in musica con il corpo bandistico. Lavagna: torneo dei Sestieri riservato ai bambini. Chiavari: vigile urbano multa auto del Comune. Chiavari: “Antonella Ortelio nuova responsabile della Camera del lavoro”; “Il sindacato si adatta ai cambiamenti sociali”. Chiavari: fiera processione e fuochi, il debutto del sindaco Messuti (perché ne esiste anche un altro? ndr).

Rapallo: cani di grossa taglia incustoditi e aggressivi, sopralluogo della polizia urbana. Rapallo: Feste di Luglio, attese migliaia di persone. HelloRapallo, portale on line “con promozione a livello nazionale”. Santa Margherita Ligure: giro di vite sulla movida, “Divertirsi in sicurezza”. Santa Margherita Ligure, da oggi torna la Corrierina del mare. Santa Margherita Ligure: via al bando per la progettazione dello scolmatore.

Recco: addio a Tino Solari.

Cicagna: il 6 e 7 agosto doppia notte bianca. Ne: allarme bracconieri, altra nassa sequestrata. Borzonasca: “Donna morì dopo le cure del centro olistico; condannate il guru a 16 anni”; “Circonvenzione di incapace, Cuzzolin vada a giudizio”. Rezzoaglio: la Madonnina del pontetto ritorna al suo posto.