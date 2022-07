Rapallo: 1 luglio, pellegrinaggio e messa all'alba; festa in basilica - LevanteNews

Rapallo in festa. Le celebrazioni in onore della Patrona, la Madonna di Montallegro, sono iniziate alle tre di notte quando i giovani rapallesi, ma non solo loro, hanno iniziato il pellegrinaggio lungo le pedonali per raggiungere i 600 metri sul livello del mare dove sorge il santuario di Montallegro. Alle 5 don Stefano Curotto arciprete di Rapallo ha presieduto la messa dell’alba con un chiesa gremita anche nelle navate laterali; molti fedeli hanno partecipato al rito dal sagrato. E’ forse questa l’espressione più genuina e sentita della fede dei rapallesi, chi non riesce a raggiungere il santuario a piedi, vi arriva in funivia, in auto o in moto.

Alle 7 il vescovo diocesano monsignor Giampio Devasini ha presieduto la messa solenne in basilica; al termine tradizionale cerimonia della “Madonna in cassa” e l’esposizione ai fedeli della “cassa argentea della Madonna”.

Inn alzamento dei vessilli dei Sestieri e il saluto pirotecnico alla Madonna degli stessi Sestieri, applaudito dal lungomare.

Ricordiamo che alle 21.30 il Corpo bandistico Città di Rapallo diretto dal Maestro Daniele Casazza si esibirà in concerto al chiostro della musica.

Alle 22.15 saluto dei Sestieri alla Madonna con lo sparo degli antichi mortaletti

Alle 22.30 prima serata del Palio dei Sestieri a cura di Seglio e Cappelletta.