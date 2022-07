Portofino: ecco la sentenza che conferma la gestione del porto al Comune - LevanteNews

Un Comune ha il diritto di gestire il proprio porto e consentire che sia la comunità a fruire degli eventuali guadagni. In parole povere è quanto anche il Tar ha ribadito con una sentenza molto chiara. Un traguardo che Portofino ha raggiunto grazie al percorso tracciato all’avvocato Daniela Adamo, molto preparato in materia amministrativa e che studia a fondo i casi prima di pronunciarsi. Per Portofino una grande vittoria.

Di seguito la sentenza

***

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2018, proposto da

Società Gestione Eventi s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e

Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;

contro

il Comune di Portofino, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Adamo, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale 16-3-2018, n. 2, avente ad oggetto la costituzione della società in house denominata “Portofino Mare s.r.l.” per

l’affidamento della gestione del servizio di parcheggio a pagamento a rotazione,

dell’area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e sociali, nonché dei

servizi igienici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

N. 00294/2018 REG.RIC.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Portofino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10

giugno 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato

nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Società Gestione Eventi s.r.l. espone: – di essere socia,

al 51%, con il Comune di Portofino al 49%, nella società Portofino Servizi Turistici

s.r.l.; – che il Comune di Portofino è titolare di concessione demaniale marittima

delle aree e degli specchi acquei del locale porto turistico, scadente al 31.12.2020; –

che la società Portofino Servizi Turistici gestisce, in forza di contratto di servizio, i

servizi portuali in tale ambito; – che fra la Società Gestione Eventi e Portofino

Servizi Turistici, da un lato, ed il Comune, dall’altro, è sorto un contenzioso, il

quale è stato composto con due atti transattivi, i quali, nel confermare la scadenza

della gestione di Portofino Servizi Turistici al 31.12.2020, hanno previsto, in

sintesi: l’impegno delle parti a valutare, prima della scadenza, la possibilità di

rinnovo del contratto per il periodo successivo; che, fatti salvi eventuali accordi,

alla scadenza dell’affidamento il Comune avrebbe dato corso ad una nuova

procedura per l’affidamento in sub-concessione dei servizi turistici portuali e

marittimi, ovvero per la scelta concorrenziale di un nuovo socio privato gestore,

impegnandosi a prevedere, in sede di documentazione di gara, che alla Società

Gestione Eventi venisse liquidato il valore della propria quota sociale, con importo

da indicarsi negli atti di gara e da porre a carico del nuovo affidatario e/o del nuovo

socio della società mista Portofino Servizi Turistici; – di avere casualmente appreso

notizia dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale 16.3.2018, n.

2, con cui il Comune ha deciso di costituire la società Portofino Mare s.r.l., quale

società in house, per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento a rotazione

N. 00294/2018 REG.RIC.

e della sala mostre e convegni di un edificio di proprietà comunale.

Lamenta che il Comune – immotivatamente ed in contrasto con le suddette

transazioni – ha ricompreso nell’oggetto sociale della sua nuova società in house

anche le attività economiche (gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da

diporto) in atto svolte dalla Portofino Servizi Turistici, di cui Società Gestione

Eventi è socia, per le quali le transazioni hanno previsto sia una valutazione

comune della possibilità di rinnovo a scadenza, sia precise garanzie di tutela del

valore della quota di Società Gestione Eventi in caso di affidamento concorrenziale

della gestione ad altro operatore dopo la scadenza del 2020.

A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione dell’art. 4 del d. lgs. n. 175/2016.

Posto che il Comune di Portofino già possiede una Società (Portofino Servizi

Turistici) avente ad oggetto la gestione dei servizi portuali, la costituzione di

un’altra società (Portofino Mare), comprendente a sua volta tali servizi nell’oggetto

sociale, non sarebbe “strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie

finalità istituzionali”.

2. Violazione dell’art. 5 del d. lgs. n. 175/2016, anche in relazione all’art. 192.2 del

d. lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per

difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà.

In violazione delle norme rubricate, il Comune avrebbe offerto una motivazione del

tutto insufficiente circa la convenienza e la congruità economica della gestione in

house rispetto ad una gestione affidata a privati in concessione, specie per quanto

riguarda i servizi portuali, pure inseriti nell’oggetto sociale della costituenda

Portofino Mare (in violazione degli atti transattivi sottoscritti).

Si è costituito in giudizio il Comune di Portofino, preliminarmente eccependo

l’inammissibilità del ricorso sotto più profili (attinenti al difetto di legittimazione

attiva e di interesse, nonché alla carenza di giurisdizione del G.A.), nel merito

controdeducendo ed instando per il suo rigetto.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 giugno 2022 il ricorso

N. 00294/2018 REG.RIC. è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione e di

interesse al ricorso da parte della società ricorrente.

Quanto alla legittimazione, giova premettere come la Società Gestione Eventi s.r.l.

fosse, all’atto della notificazione del ricorso, gestore dei servizi portuali del porto

turistico di Portofino, con contratto di servizio in scadenza al 31.12.2020.

Ora, sebbene una costante giurisprudenza riconosca la legittimazione ad agire

dell’operatore economico del settore che intenda contestare un affidamento diretto

o senza gara, è dirimente il rilievo che, nel caso di specie, la delibera impugnata

riguardi l’affidamento diretto, alla neocostituita società in house Portofino Mare

s.r.l., del solo servizio di gestione del parcheggio a pagamento a rotazione e

dell’area destinata a mostre, convegni e iniziative culturali e sociali, oltre che dei

servizi igienici, di un edificio di proprietà comunale (neppure sito nel porto

turistico), cioè di un servizio affatto diverso da quello in cui operava S.G.E..

Donde il palese difetto di legittimazione, in quanto – al più – la società ricorrente

potrebbe trovarsi in una posizione qualificata e differenziata rispetto

all’affidamento della gestione dei servizi portuali del porto turistico di Portofino,

ciò che però è estraneo all’oggetto della deliberazione impugnata.

Quanto all’interesse al ricorso, è evidente come dall’annullamento del

provvedimento impugnato non potesse e non possa derivare alcun vantaggio

diretto, concreto ed attuale alla società ricorrente.

In mancanza di un affidamento diretto del relativo servizio da parte

dell’amministrazione costituente, la mera inserzione dei servizi portuali

nell’oggetto sociale della società in house Portofino Mare s.r.l ha natura meramente

“programmatica”, limitandosi ad indicare – ex art. 2247 cod. civ., con atto ad

efficacia meramente interna – le attività economiche che la società è

“potenzialmente” in grado di esercitare.

La circostanza che la società ricorrente non abbia neppure impugnato il

N. 00294/2018 REG.RIC. provvedimento (determinazione dirigenziale 30.12.2020, n. 60 – doc. 20 delle produzioni 29.4.2022 di parte ricorrente) con cui il Comune di Portofino, successivamente alla scadenza della gestione affidata a S.G.E. (31.12.2020), ha

riservato a sé l’uso esclusivo e la gestione in economia del porto turistico e delle

sue dotazioni chiarisce definitivamente il totale difetto di interesse al ricorso.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Portofino,

delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA

e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, mediante collegamento da remoto ex art. 17 comma 6 del

D.L. 9.6.2021, n. 80, convertito in legge 6.8.2021, n.113, nella camera di consiglio

del giorno 10 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore