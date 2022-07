Nuoto/ Rapallo, con 6 atleti colleziona 12 medaglie ai master di Riccione - LevanteNews

Da Rapallo Nuoto

Piccola delegazione, grandi risultati. La Rapallo Nuoto schiera sei atleti ai Campionati italiani Master di Riccione e si porta a casa 12 medaglie, 5 ori, 5 argenti, 2 bronzi e diversi ottimi piazzamenti.

Le medaglie arrivano dal quartetto che in stagione ha battuto 2 record europei e 3 italiani in staffetta: 3 ori per Severino Barbagelata che nella categoria M60 ha vinto 800 stile libero, 400 misti e 200 farfalla. 2 ori, 200 e 400 misti, e un bronzo negli 800 M70 per Fulvio Tubino. 3 argenti nei 200, 400 e 800 stile libero M75 per Salvatore Deiana. Nelle stesse gare, ma negli M70, Diego Zamorani ha conquistato rispettivamente un bronzo e due argenti. Ottimi piazzamenti anche per Elena Gardella M35 (4ª, e 2 volte 11ª) e Fulvia Marussi (12ª, 13ª e 14ª).

«Sono molto contento degli ottimi risultati, ottenuti in un contesto tutt’altro che facile per l’alto livello della competizione – dichiara Severino Barbagelata atleta e tecnico dei Master – Soprattutto sottolineo il clima di amicizia che regna nella squadra, anche fra chi non ha potuto pertecipare a questa trasferta. Per me è un onore affiancare Enzo Valente, che ringraziamo tutti, nella guida tecnica della squadra. Questo è un gruppo che ogni giorno mi insegna tanto e mi da grandi soddisfazioni».

Non c’è tempo per festeggiare, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: i campionati italiani in acque libere di Piombino che si svolgeranno dall’8 al 10 luglio.