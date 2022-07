Moneglia: "Contenimento ungulati, iniziati i lavori" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

Strada delle gallerie di Moneglia, iniziato l’intervento per il contenimento degli ungulati. Ieri sopralluogo del consigliere regionale Muzio, del consigliere delegato del Comune di Moneglia Sperini e del coordinatore per il recupero della fauna selvatica dell’ambito di caccia GE2, Paganini.

“Nel pomeriggio di ieri ho effettuato un sopralluogo in località Valle Grande, tra la terza e la quarta galleria tra Riva Trigoso e Moneglia, per concordare l’intervento emergenziale finalizzato ad arginare il pericolo derivante dagli ungulati, in particolare cinghiali e caprioli, che attraversano la strada o entrano nella galleria. Mi hanno supportato il consigliere delegato alla protezione civile del Comune di Moneglia, Leandro Sperini, e il coordinatore per il recupero della fauna selvatica dell’Ambito di caccia Genova 2, Donato Paganini. In attesa del lavoro definitivo, in serata è stata installata un’inferriata provvisoria per impedire l’accesso a valle degli ungulati. Per gli utenti la raccomandazione è di usare la massima prudenza”. E’ quanto comunica il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio.