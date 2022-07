Due settimane di Elettra nel Tigullio: il successo è nei numeri. Ma c’è il “buco” di Chiavari - LevanteNews

Sono numeri di tutto rispetto, quelli dei primi 10 giorni di Elettra Car sharing nei comuni del Tigullio. Le 20 auto full electric a disposizione dei clienti sono state utilizzate da 109 utenti, per una media di 8 corse giornaliere della durata di 25 minuti e di circa 9 chilometri.

Dopo aver conquistato Genova, il car sharing elettrico di Duferco Energia, è dunque partito in quarta per migliorare la mobilità dei residenti dei comuni di Sestri Levante, Lavagna, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli e Portofino. Manca solamente Chiavari all’appello per rendere completa, anche dal punto di vista della continuità territoriale, la presenza di Elettra nel Tigullio.

Condivisa, interconnessa, innovativa e coerente con gli obiettivi di sostenibilità delle città europee più smart, sino al 15 settembre il servizio a disposizione di cittadini e turisti sarà garantito da 20 Volkswagen eUp!, tutte a zero emissioni prenotabili attraverso la modalità “Free Floating” che consente il ritiro e il rilascio delle auto in qualsiasi zona della nuova area operativa. Le auto possono circolare ovunque, ma devono essere sempre riconsegnate all’interno dell’area.

Il servizio è semplice da utilizzare: basta scaricare la App Elettra o collegarsi al sito elettracarsharing.com, effettuare la registrazione, cercare sulla mappa le auto disponibili e, una volta individuata quella più vicina, opzionarla e prelevarla tramite App (le chiavi sono all’interno dell’auto). Le auto di Elettra possono essere parcheggiate gratuitamente nelle Aree Blu, ma solo all’interno dell’area operativa. Inoltre, tutti i residenti nei sei comuni coinvolti dal progetto possono entrare gratis nel Club Elettra Tigullio con un risparmio di 39 euro e uno sconto sulle tariffe di tutte le auto pari al 20 per cento. Il costo al minuto per l’utilizzo delle auto è di 0,35 euro, ma attraverso il Club Elettra la tariffa scende a 0,28 euro al minuto.

La dimostrazione dell’apprezzamento del car sharing elettrico arriva anche da Genova.

In meno di un anno ha prodotto ottimi risultati sia in termini di utilizzo da parte degli abitanti sia in termini di diminuzione dell’impatto ambientale della mobilità urbana. Le auto a disposizione nel capoluogo ligure sono oggi 142 e in 12 mesi Elettra Car Sharing ha acquisito 5.100 clienti che hanno effettuato 21.537 corse pari a circa 600.000 chilometri percorsi e a un risparmio di oltre 50 tonnellate di C02.

Ecco perché Elettra si è allargato a macchia d’olio anche al Tigullio, dove però rimane da colmare il “buco” dovuto all’assenza del car sharing elettrico anche sul territorio del comune di Chiavari.