Cogorno: lotta agli incendi e pulizia terreni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno

Oltre a quanto già imposto dal Decreto regionale, sulla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio ligure, il Comune di Cogorno ha emanato un’apposita ordinanza comunale per prevenire gli incendi.

A partire dallo scorso venerdì 24 giugno, fino alla cessazione dello stato di pericolosità:

– i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, di cascinali e fabbricati destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade nonché alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio entro il 30 luglio 2022, mantenendo inoltre, per tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

– le violazioni alle norme del presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 694,00;

2) In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00.

– Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza;

– Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco e/o ai Carabinieri Forestali e/o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

115 Vigili del Fuoco

112 Carabinieri Forestali

329 3198546 Polizia Municipale

– Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza nonché all’applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse. Alle attività di avvistamento e ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza, escluse le attività sanzionatorie o comunque le attività di polizia, possono eventualmente concorrere anche organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, in primis la Squadra di Protezione Civile Comunale, previo coordinamento della Protezione Civile Comunale.