Chiavari: i complimenti di Toti a Messuti e Segalerba - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Visita in Regione questo pomeriggio del neo sindaco di Chiavari, Federico Messuti e del presidente del consiglio comunale della cittadina del levante , Antonio Segalerba che si sono incontrati con il presidente Giovanni Toti e con l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo.

Il presidente Toti e l’assessore Cavo si sono complimentati con Messuti e Segalerba per l’ottimo risultato ottenuto al ballottaggio di domenica scorsa, dove il sindaco è stato eletto con il 60% delle preferenze.

“Buon lavoro a Federico Messuti e alla sua Giunta – ha augurato il presidente Toti – Una scelta in continuità con l’amministrazione precedente e un segnale, ancora una volta, che i tradizionali partiti, sia a destra che a sinistra, spesso non rappresentano più le sensibilità politiche prevalenti. Segno che con il modello Liguria si vince e si governa bene. Come Giunta regionale saremo al loro fianco in tutte le iniziative di sostegno e rilancio del territorio”.

Dal canto suo il sindaco Messuti ha dichiarato che “Proseguiremo il percorso di collaborazione iniziato in questi anni che ci ha consentito di raggiungere importanti obiettivi per il nostro territorio. Abbiamo affrontato i principali temi che caratterizzeranno il futuro di Chiavari, dalle nuove difese a mare allo scolmatore del Rupinaro, dalla realizzazione del moderno polo scolastico in Colmata mare alla riapertura del teatro Cantero. Ma anche il rilancio del turismo cittadino e i fondi da intercettare del Pnrr”.