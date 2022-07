Camogli: "Un cane per amico", il primo premio a due studenti della Prima B - LevanteNews

Da Sonia Gentoso

Il prossimo 16 agosto si svolgerà a San Rocco di Camogli (Genova) la 61° edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Come ogni anno, a partire dal 2007, nel corso della manifestazione oltre ad essere presentate le storie dei cani che si sono distinti per le loro azioni di coraggio e le storie delle persone che hanno compiuto gesti di bontà in favore dei cani, vengono premiati anche i ragazzi che hanno partecipato con disegni e componimenti al concorso “Un cane per amico”.

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città Metropolitana di Genova e dell’Istituto Comprensivo “A. Casaroli” di Castel San Giovanni, comprendente anche le scuole di Sarmato (Piacenza). A Sarmato è situata la grotta dove S. Rocco, contagiato dalla peste, aveva trovato rifugio e dove, secondo la tradizione, un cane di nome Reste gli portava quotidianamente del pane. E proprio in considerazione della comune venerazione per il Santo, Camogli e Sarmato hanno sottoscritto un patto di amicizia.

La giuria del concorso, costituita da: Giovanna Cerruti Schiaffino Titti Schellembrid Alfio Rabeschi (per l’Associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli) Ha dichiarato vincitori:

1° PREMIO

Disegno realizzato da CECILIA MASCIULLI e OLMO LEVERONE, Classe Prima B, CAMOGLI

2° PREMIO

Disegno realizzato da STEFANO GENNA, Classe Quinta A, CAMOGLI

3° PREMIO a pari merito

Disegno realizzato da MIA YESLIE CABRERA SURIAGA, Classe Quarta A, SARMATO (PC)

3° PREMIO a pari merito

Disegno realizzato da TOMMASO DI FRANCO, Classe Quarta A, SARMATO

La Giuria ha inoltre assegnato MENZIONI SPECIALI ai disegni realizzati:

– da EDOARDO MANCINI, Classe Seconda A, CAMOGLI

– da PIETRO MOGAVERO, Classe Quarta A, SARMATO

– da GABRIELE SACELLA, Classe Quinta A, CAMOGLI- da TOBIA BIZIOLI, ALESSIO

GENNA, SARA GRILLI, SAMUELE MONTEVERDE, Classe Terza A, CAMOGLI

Per i componimenti, sono state assegnate MENZIONI SPECIALI ai seguenti componimenti:

-“Il mio amico Balù” di ANDREA CURASI’, Classe Prima D, CHIAVARI

– “Il mio cane si chiama Snoopy” di GIULIA SCHERANI, Classe Prima D, CHIAVARI

Sono state inoltre assegnate MENZIONI ai seguenti componimenti:

-“Un amico a 4 zampe” di DAVIDE MACCIANTI, Classe Prima D, CHIAVARI

-“Il mio cane” di GIULIA RIGONI, Classe Prima D, CHIAVARI