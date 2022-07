Camogli: l'8 luglio presentazione "Di Torre in Torre" - LevanteNews

Da comunicazione comune Camogli

Venerdì 8 luglio alle ore 18:30 in piazza Colombo si terrà la presentazione della guida turistica “Di torre in torre”.

Nata dagli studi condotti dalle autrici Carla Bruzzo e Maria Letizia Grasso per una tesi di laurea in Architettura del 1994, con i professori G. V. Galliani ed E. Poleggi, la guida ripropone la mole di lavoro storico-archivistico attraverso una raccolta di meravigliosi itinerari, che accompagnano il lettore alla scoperta delle fortificazioni lungo la costa da Nervi a Moneglia.

Ogni torre e ogni percorso sono corredati da descrizioni storico-architettoniche, illustrate dalle immagini fotografiche di Ilaria Fioravanti.

Bruzzo, Grasso e Fioravanti dialogheranno con Fabrizio Fazzari, direttore editoriale Sagep.

“Siamo molto lieti di ospitare la presentazione di questa guida turistica che dedica ben tre dei suoi itinerari a Camogli. Finalmente piazza Colombo torna a essere meravigliosa cornice di eventi” – afferma l’assessore all’Ambiente Tino Revello.

L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.