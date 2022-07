Camogli: "Abbattimento loculi, informazioni negate" - LevanteNews

Dal Comitato Caligo su Camogli-22 febbraio 2021

Il Comitato Caligo su Camogli-22 febbraio 2021 in data 23 giugno 2022 ha appreso dalla stampa che il Comune di Camogli procederà alla demolizione di nuovi loculi nella piana, al cimitero di Camogli. Tali loculi poggiano sulla falesia che “evidentemente minaccia di crollare”. In data 28.10.2021 il Comitato chiedeva chiarimenti al Comune circa la zona che dà accesso alla piana A, accesso che deve essere autorizzato con richiesta al custode, come si legge da cartello esposto.

Il Comune ha comunicato al Comitato che non esistono zone interdette al cimitero. Tuttavia, oggi si apprende la conferma circa la pericolosità della zona. Inoltre, alcuni associati in data 13 novembre 2022 chiedevano lo spostamento delle salme dei parenti allocate proprio nella piana A nel muro antistante quello oggetto dell’imminente abbattimento.

Anche tale richiesta è rimasta inevasa. Gli associati interessati confidano sempre in un senso di rispetto e confidano nella possibilità che il Comune prenda in considerazione, almeno ora, il loro timore di veder crollare in mare altre salme dei propri congiunti e voglia altresì evitare di aggiungere altre sofferenze a persone già profondamente provate.