Calcio/ Rapid Nozarego, Giuseppe Pastine è il nuovo presidente - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Rapid Nozarego Santa Margherita

In attesa di sapere quale campionato disputerà (se quello di Terza o di Seconda Categoria), la Rapid Nozarego è pronta a partire con un entusiasmo rinnovato e con alcune novità, la più significativa è la rifondazione della società con il cambio alla presidenza. Numero uno dei “cinghiali gialloblu” è Giuseppe “Beppe” Pastine, albergatore, già assessore al turismo di Santa Margherita Ligure, e attuale presidente del Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure Portofino.

Prima uscita da presidente di Pastine alla presentazione del nuovo assetto societario tenutasi oggi al RoofTop dell’hotel Tigullio et Milan di Corso Rainusso, location che non è solo a disposizione dei clienti dell’albergo ma di tutti, residenti e ospiti, che vogliano bere un aperitivo in un luogo tranquillo in centro città.

«Ringrazio la società per la fiducia – dice Pastine – è un incarico che non mi aspettavo non avendo legami diretti con la squadra, i miei figli fanno altri sport. Ma quando mi è stata fatta la proposta ci ho pensato e mi è sembrata un’avventura stimolante e nuova. Ho visualizzato subito alcune idee di progetti che si sarebbero potuti avviare e così ho accettato».

Qualche dettaglio in più su questi progetti, Pastine, non li svela, ma riguarderanno il gruppo squadra, il comportamento e la relazione con le altre realtà cittadine. «Credo che a Santa Margherita Ligure ci siano le condizioni affinché tutte le realtà calcistiche possano collaborare insieme – prosegue Pastine – Potremmo davvero essere utili e complementari e creare le condizioni per poter far giocare più possibile i ragazzi di Santa Margherita Ligure a Santa Margherita Ligure. Sicuramente dalla squadra pretenderò il massimo impegno e la massima correttezza in campo e fuori».

Ecco dunque l’organigramma della Rapid Nozarego per la stagione 2022/23:

Presidente: Pastine Giuseppe

Vicepresidente: Canepa Matteo

Direttore sportivo: Orsi.G

Segretario: Delfino Rubert

Team Manager: Godani Renzo

Allenatore: Carfagno Salvatore

Viceallenatore: Andrea Di Nardo

Preparatore Atletico: Seveso Marco

Osservatore: Mantero Carlo

Dirigenti: Schiassellone Federico, Mantero Cristian