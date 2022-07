Brugnato: ordinanza comunale per il razionamento dell'acqua - LevanteNews

Dal comune di Brugnato

SI ORDINA a tutti gli utenti dell’acquedotto comunale sia capoluogo sia la frazione di Bozzolo con decorrenza dal 29 giugno 2022 e sino a fine emergenza di attenersi alle seguenti disposizioni:

-non innaffiare giardini orti campi sportivi;

-non effettuare il lavaggio di autovetture e simili eccetto gli impianti autorizzati;

-Non effettuare il lavaggio di spazi ed aree private;

-non riempire piscine.

Di fronte a un problema di scarsità idrica tutti dobbiamo contribuire a farne un uso equilibrato e attento. Risparmiare acqua si può, anzi si deve.

Ecco una serie di piccoli consigli che consentono un notevole risparmio di acqua:

-Chiudere il rubinetto: usare il rubinetto solo quando strettamente necessario e non far scorrere l’acqua inutilmente. Risparmio di 15 litri al giorno

-Salvare ogni goccia: chiudere il rubinetto ogni volta che si lavano i denti o ci si insapona. Risparmio di 50 litri di acqua

-Elettrodomestici a pieno carico: utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico attivando il ciclo economico

-Preferire la doccia al bagno: ogni volta è possibile risparmiare 150 litri di acqua. Ogni doccia deve durare massimo 5 minuti

-Controlla le perdite: un rubinetto che gocciola può far perdere fino a 9mila litri di acqua.

-Riusi dell’acqua: innaffiare le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura

-Diminuire la portata del water: basta inserire una bottiglia di acqua di plastica nella cassetta del water per risparmiare fino a mille litri

-Segnala le perdite: chiamare il numero del proprio gestore in caso di perdite della rete idrica.