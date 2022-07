Asino tra i rovi a Breccanecca e moto contro camion a Bertigaro - LevanteNews

Due criticità in corso nel Tigullio alle 19.30. Curioso caso a Cogorno, in via Maggiolo a Breccanecca. Un asino forse in cerca di fresco è finito in mezzo ai rovi, incapace di uscirne ed in evidente stato di disagio. Sono al lavoro i vigili del fuoco per togliere l’animale dall’incomoda situazione.

A Bertigaro, comune di Borzonasca, scontro di un centauro contro il fianco di un camion. Sul posto il 118 che ha disposto il trasferimento del motociclista al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo; saranno i carabinieri a stabilire la dinamica dell’incidente ed accertare le responsabilità dello scontro. Rallentamenti al traffico.