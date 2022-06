Zoagli: commercio e ristoranti, l'opposizione in soccorso al sindaco - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi, consiglieri comunali di minoranza, riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera invita al sindaco di Zoagli

Come abbiamo già dimostrato in altre occasioni, tra le quali in materia di trasporto pubblico, a riscontro della Sua nota del 27.5.22 senza protocollo, viste le difficoltà che ci ha evidenziato, ci proponiamo a ricevere formale Suo mandato per promuovere fattive soluzioni ai problemi da Lei evidenziati in materia di commercio e ristorazione.