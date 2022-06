Sestri: "Distribuzione materiale in ospedale, estendere l'orario" - LevanteNews

Il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità, ha depositato quest’oggi un’Interrogazione alla Giunta regionale per chiedere che venga esteso l’orario di distribuzione, presso l’ospedale di Sestri Levante, dei prodotti sanitari di assistenza integrativa quali, tra gli altri, i dispositivi per diabetici, per portatori di stoma, per incontinenti.

“Ho deciso di presentare questa Interrogazione – dichiara Muzio – in esito alle segnalazioni di alcuni cittadini utenti del servizio. La rimodulazione degli orari lavorativi e del numero di addetti incaricati alla distribuzione di questi dispositivi sanitari, infatti, ha portato a ridurre l’orario di consegna alla sola mattina del mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00”.

“Questa riduzione – prosegue – ha provocato disagi alle persone che usufruiscono del servizio, a causa delle code che in alcuni casi si sono formate all’esterno della farmacia ospedaliera, al piano strada del nosocomio di Sestri Levante, in attesa del turno di consegna dei prodotti. Questi disagi sono tanto più pesanti nell’attuale periodo estivo, caratterizzato quest’anno da picchi di calore superiori alle medie stagionali, con tutto ciò che ne consegue in termini di rischio in particolare per le persone anziane”.

“Ritengo quindi necessario estendere quanto prima l’orario di distribuzione. Confido in un pronto riscontro a beneficio dei cittadini interessati da questo servizio”, conclude il capogruppo di Forza Italia.