Santo Stefano d'Aveto; in attesa del "Rally della Lanterna" - LevanteNews

Il mese di luglio inizia con il rombo dei motori del 38° Rally della Lanterna – 6° rally Val d’Aveto , sabato e domenica avremo due giorni di prove speciali in Val d’Aveto e Val Trebbia, quest’anno gli iscritti sono ben oltre i 100 equipaggi, un enorme successo per il Gruppo Sportivo di Allegrezze e il Lanterna Rally che organizzano la manifestazione!!! Durante il weekend alcuni bar e ristoranti del luogo hanno organizzato aperitivi e cene con musica dal vivo per allietare le serate.