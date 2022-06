'Santa': provvedimenti per un'estate sicura - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Proseguono gli incontri tra l’Amministrazione, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Guardia di Finanza per pianificare e concordare gli interventi in tema di controlli del territorio; nel periodo estivo l’attenzione è rivolta alla cosiddetta Movida serale per garantire una fruizione sicura della città da parte di tutti.

Si tratta di un metodo di lavoro ormai consolidato il cui svolgimento è garantito dalle ordinanze sindacali estive che ogni anno vengono firmate dal Sindaco Paolo Donadoni; documenti che anche quest’anno sono stati validati fino al 28 agosto 2022 e che ripropongono le regolamentazioni degli scorsi anni: niente bivacchi o accattonaggi molesti nel centro storico e niente bevande alcoliche da asporto su tutto il territorio comunale dalle 20:00 alle 7:00 fino al 28 agosto 2022 (a questo link i testi completi https://sml.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/ordinanze).

«Con queste ordinanze forniamo uno strumento amministrativo alla nostra Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine per consentire loro di intervenire durante i controlli notturni a tutela del divertimento dei ragazzi che vogliono venire a Santa Margherita Ligure a divertirsi in sicurezza e tranquillità. Colgo l’occasione per ringraziare gli agenti di Polizia Locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Croce Rossa cittadina per la disponibilità e la collaborazione».

Uno dei servizi straordinari concordati e pianificati si è svolto proprio ieri sera da parte della Polizia Locale nell’ambito del progetto #nonpreoccuparti-sml. Servizi presso le attività commerciali e verifiche amministrative legate alla somministrazione di bevande alcoliche, costante presenza presso la stazione ferroviaria all’arrivo dei treni.

Almeno 12 bottiglie sono state sequestrate e un verbale elevato di €400. Verifiche anche su detenzione di sostanze stupefacenti da parte di alcuni soggetti. Gli agenti si sono concentrati particolarmente nelle aree pedonali di via Tunisia, via Algeria, via Solimano, piazza Martiri della Libertà ingresso di Villa Durazzo.