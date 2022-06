Rapallo: Fratelli d'Italia irrompe nell'arena politica - LevanteNews

Elezioni amministrative di Rapallo nella primavera 2024, con l’incognita dei risultati delle politiche 2023. Vinceranno i Guelfi o i Ghibellini? Nell’arena politica cittadina irrompe Fratelli d’Italia, in costante crescita a scapito di Lega e Forza Italia. Ne parla questa mattina Simone Rosellini sul Secolo.

Quindi non potrà più essere una sola partita tra gli attuali vertici che guidano la città con una anomalia: la delega non assegnata a Urbanistica e Cultura.

I sussurri a Rapallo sono molti, in particolare si dice che Mentore Campodonico, persona colta e onesta, pur con una grande voglia di fare il regista, dopo la sconfitta all’ultimo ballottaggio non voglia candidarsi e possa proporre come sindaco, per cinque anni, Pier Giorgio Brigati persona certamente valida e forte specie nel campo dei Servii sociali. Carlo Bagnasco alla scadenza del secondo mandato, vede la strada per seguire le orme paterne alla Camera sempre più ardua sia per la riduzione del numero degli onorevoli, sia per il calo di consensi di Forza Italia; potrebbe tentare con successo, forse agganciandosi al “laboratorio” che ha esordito alle recenti elezioni di Chiavari.

Il suo percorso in Comune potrebbe essere proseguito da Filippo Lasinio, professionista con grandi competenze, persona concreta che non ama passerelle, selfie e odia gli annunci superficiali; è lui che sta portando avanti con gli uffici, situazioni difficilissime e complicate da mille fattori.

Ma dell partita farà parte, come Levante News ha più volte sottolineato, anche Fratelli di Italia di Giorgia Meloni, e il suo leader Giani Arena che era stato dimissionato quale assessore proprio dalla giunta di Mentore Campodonico a seguito di una foto pubblicata sul Secolo XIX in cui faceva il saluto romano. E anche Gianni Arena dirà la sua con tutto il peso dei voti che il suo partito prenderà nel 2023.