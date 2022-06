Rapallo: ecco il campanile della basilica dopo il restauro - LevanteNews

Tolti i ponteggi al campanile della basilica intitolata ai Santi Gervasio e Protasio. Ed ecco in tutta la sua bellezza dopo il restauro. Sottolineiamo un aspetto importante: l’arciprerte don Stefano Curotto non ha mai voluto fare campagne per chiedere il sostegno economico dell’indispensabile intervento. A chi gli aveva chiesto il motivo aveva risposto: “Con tante famiglie in condizioni di indigenza non è il caso di chiedere aiuti per il campanile”. Motivo di più, oggi per concorrere ad una spesa “pesante” che riguarda l’intera comunità, non credenti compresi.