Rapallo: cane aggredito e ferito da altri due, denunciato il loro padrone - LevanteNews

E’ accaduto a Rapallo in via Sant’Agostino. Un cagnolino che passava, tenuto al guinzaglio della sua padrona, è stato aggredito, azzannato e ferito da altri due cani di media taglia. Il tutto ripreso dalle telecamere. La polizia urbana ha potuto così risalire rapidamente al proprietario dei due ed altri tre cani, denunciandolo alla Procura. I due animali, infatti, erano liberi e senza museruola. La bestiola aggredita, una femmina di nome Minù, è stata portata dal veterinario, è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco Carlo Bagnasco molto sensibile al problema animali che dice: “Mi auguro che l’Asl intervenga e tolga i cani al proprietario. Vorrei avessero più attenzioni e abbandonassero comportamenti aggressivi”.

Nelle immagini Minù e la sua proprietaria