Rapallo: Aprica in campo per la festa patronale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Aprica

Aprica, società del Gruppo A2A, potenzierà i propri servizi in occasione delle Feste Patronali nei giorni 1, 2 e 3 luglio con particolare attenzione alle zone interessate dalle manifestazioni di uno degli appuntamenti più sentiti dai rapallesi.

Le Feste di Luglio che coinvolgono la Città attirando migliaia di turisti, sono tra i massimi eventi pirotecnico-turistici della Liguria del Levante. Gli spettacoli saranno a cura dei Sestieri ai quali verrà fornito supporto e materiale per la raccolta differenziata presso le aree a loro riservate, così come agli stand e ai banchi degli ambulanti.

Aprica ha predisposto un apposito piano straordinario di raccolta rifiuti a servizio delle utenze commerciali del centro storico e dell’area del lungomare Vittorio Veneto; oltre ad un maggior numero di passaggi per lo svuotamento dei contenitori stradali, con relativi lavaggi e sanificazioni. Sarà inoltre aumentata la frequenza della rimozione del contenuto dei cestini e la pulizia delle aree sul percorso del Santuario di Montallegro.

Si segnala che nei giorni 1, 2 e 3 luglio, per motivi di viabilità e sicurezza, i mezzi dedicati alla raccolta differenziata non potranno transitare in Piazza Cavour, in Via Mazzini, in Piazza Garibaldi e Via Venezia. Saranno quindi creati 3 punti di conferimento speciali, con orario dalle 11.00 alle 13.00, dotati di bidoni carrellati appositamente collocati per le attività commerciali e collocati in Via Gramsci, Piazza del Pozzo e Piazza delle Nazioni. Tutte le altre vie cittadine non coinvolte dalle manifestazioni non subiranno modifiche nella gestione della raccolta.

Aprica invita cittadini e turisti ad utilizzare la App Puliamo, il sito www.apricaspa.it e il Numero Verde 800 437678 per eventuali segnalazioni e/o richieste di intervento.