Pieve: via allo falcio e pulizia di strade comunali - LevanteNews

Dal Corpo Polizia Locale Unione dei Comuni del Golfo Paradiso

In considerazione della dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi il Comune di Pieve Ligure sta effettuato lo sfalcio e una pulizia straordinaria delle strade comunali. Per non vanificare il lavoro svolto si invitano tutti i frontisti a provvedere con urgenza al taglio dei rovi e alla potatura dei rami che propendono sulla sede stradale.

Dal 15 luglio p.v. la Polizia Locale effettuerà i relativi controlli per la verifica del rispetto dell’art. 10 del vigente regolamento comunale di polizia urbana:

“ART. 10 RAMI DI PIANTE SPORGENTI SUL SUOLO PUBBLICO

I proprietari di fondi confinanti con la pubblica via hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o, comunque rendere difficoltoso e/o pericoloso il pubblico passaggio.

I rami di piante collocate all’interno di proprietà non devono di norma sporgere sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Quando tale sporgenza possa costituire pericolo o intralcio oppure costituiscano disturbo all’impianto di pubblica illuminazione, i proprietari o aventi diritto devono immediatamente provvedere ad eliminare tale pericolo o intralcio. Nel caso di alberi da frutto, i proprietari devono evitare che i frutti possano imbrattare la sede stradale. Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sulla pubblica via alberi e ramaglie di qualsiasi specie o dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Si ricorda che, stante la vigenza del decreto di grave pericolosità degli incendi boschivi NON è possibile provvedere all’abbruciamento delle sterpaglie ma gli stessi vanno conferiti in discarica.