Pallanuoto M/ Ritorno del Bogliasco in A, felicitazioni della Regione - LevanteNews

“Una stagione eccezionale non poteva che portare ad un epilogo emozionante: l’epico ritorno del Bogliasco 1951 nella massima serie dopo tre anni di purgatorio”. Commenta così l’Assessore regionale allo Sport Simona Ferro la vittoria del Bogliasco in casa della Roma Vis Nova e il ritorno in serie A1 dopo tre anni. “Anche ieri sembrava che la sorte si fosse girata dall’altra parte – prosegue l’Assessore – ma più della fortuna poté l’ostinazione del crederci sempre e comunque. Quindi via verso il pareggio e poi i rigori dove è emerso il carattere dei giocatori del Bogliasco che dai 5 metri hanno raggiunto l’agognata promozione. Dopo 3 anni il Bogliasco torna dove gli compete stare e lo fa con 22 vittorie su 26 gare: nella serie A che per tradizione, blasone e ambizione è da sempre la sua dimensione naturale”.