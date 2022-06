Pallanuoto M/ Magalotti racconta il trionfo del Bogliasco - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco. Di Marco Triopodi

Non è soltanto una vittoria. Non è solamente il raggiungimento di un importante traguardo sportivo. Il ritorno in Serie A1 del Bogliasco 1951 rappresenta un momento atteso, sognato e agognato a lungo da Daniele Magalotti. Primo e principale artefice della riconquista di un posto nel paradiso della pallanuoto da parte del collettivo biancazzurro.

Anche per uno che in vasca ha vinto quasi tutto, questa vittoria ha un sapore unico e speciale, che va ben aldilà del mero risultato agonistico. Lo intuisci dal suo sguardo, finalmente rilassato dopo tanti, troppi, mesi trascorsi ad accumulare tensioni. Lo comprendi totalmente dalle sue parole. Mai banali. Per nulla gratuite. Questa vittoria per Maga è l’unico modo che c’era per dimostrare la propria gratitudine a chi tre anni fa, malgrado tutto, continuò a credere in lui, dimostrandogli quella fiducia che oggi l’allenatore si sente in qualche modo di aver contraccambiato.

“Ho aspettato questo momento per tre lunghi anni – commenta a freddo dopo aver trascorso quasi insonne la prima notte dopo il trionfo – E ora che finalmente è arrivato voglio godermi ogni istante finché posso. Per me riportare questa squadra in A1 è davvero qualcosa di speciale perché mi permettere di togliermi un grande debito che avevo nei confronti del Bogliasco. Quando retrocedemmo, nel 2019, la società prese la non comune decisione di confermarmi, dimostrando di credere ancora in me nonostante le cose non fossero andate come sperato. E’ stata una scelta insolita nel mondo degli sport di , che in pochi avrebbero avuto il coraggio di prendere. Io per tre anni non ho potuto far altro che lavorare duramente per sdebitarmi, avendo la fortuna di avere al mio fianco ragazzi che hanno sempre fatto altrettanto. Per tutto questo tempo mi sono portato sulla schiena un peso enorme, assieme alla promessa solenne di ricambiare quella fiducia concessami il prima possibile. E adesso finalmente il momento è arrivato!”.