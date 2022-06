A firma Mario Piana

Siamo al 30 giugno e non si è ancora visto nessun ripascimento o almeno qualche intervento di pulizia sulla spiaggia di Trelo. Certo a San Michele ormai tutti hanno capito che per avere qualche risultato dovremmo aspettare le prossime elezioni, ma siccome il nostro sbandiera sempre la frazione come la perla di Rapallo lo invito per la prima volta a far seguire i fatti alle parole.

Un abitante di San Michele scusate il termine in…