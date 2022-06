Chiavari: agente della polizia urbana multa auto del Comune - LevanteNews

Il fatto si è verificato tempo fa ma solo oggi è venuto a galla: quando al Comune di Chiavari è stata recapitata una contravvenzione per sosta vietata; a quanto pare durante una partita di calcio al Comunale, in zona stadio dove era vietata la sosta di autoveicoli. Un vigile avev rilevato le targhe dei mezzi in sosta tra cui una vettura del Comune, sembra autorizzata, ma senza simboli o scritte che richiamassero alla proprietà del veicolo.

Neppure chi ha registrato la contravvenzione e richiesto il pagamento con tanto di raccomandata si è accorto dell’equivoco. E così si è consumato l’insolito episodio del Comune che si è automultato. Un ricorso al prefetto forse potrebbe annullare la contravvenzione.