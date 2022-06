Camogli: "Chi ha rubato la marmellata?" in via della Repubblica - LevanteNews

Riceviamo

Camogli, venerdì 1 luglio, ore 21.30 da Fermento, via della Repubblica 65

Presentazione del libro “Chi ha rubato la marmellata? Impariamo a verificare le informazioni”.

La marmellata è sparita. Rubata. Questo è un fatto. Ma chi è stato?

Una guida ironica e istruttiva per non fermarsi all’apparenza e districarsi tra notizie vere e fake news.

In un mondo che ci investe continuamente con informazioni di ogni tipo, è sempre più importante capire come riconoscere le notizie false da quelle di cui invece ci si può fidare. Ed è importante farlo fin da piccoli. Con un approccio chiaro e divertente, ma sempre rigoroso, questo libro – a metà strada tra un manuale e un fumetto – offre esercizi ed esempi per cominciare a osservare con sguardo attento la realtà che ci circonda e il modo in cui viene raccontata.

Saranno presenti Andrea Coccia, autore del libro e co-fondatore di Slow News, e Carlo Canepa, responsabile editoriale di Pagella Politica e collaboratore di Valigia Blu, Good Morning Italia e L’Essenziale.

Evento in collaborazione con Paccottiglia e Corraini edizioni.

Vi aspettiamo!