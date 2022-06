Borzonasca: omicidio Repetto, chiesti complessivi 40 anni di carcere - LevanteNews

Processo per omicidio volontario con rito abbreviato per la morte di Roberta Repetto, 40 anni, di Chiavari. Presso il centro Anidra di Borzonasca le fu tolto un neo alla schiena senza anestesia e senza far eseguire il successivo esame istologico. La ragazza morì due anni dopo per un melanoma all’opsedale di San Martino.

Il sostituto procuratore Gabriella Dotto per i tree imputati che secondo l’accusa agirono in concorso tra loro, ha chiesto: 16 anni di reclusione per il cosiddetto ‘guru” del centro Anidra, Paolo Bendinelli; 14 anni per Paolo Oneda il medico; 10 anni per la psicologa Paola Dora.