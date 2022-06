Bogliasco: amici a quattro zampe, sacchetti gratuiti per le deiezioni - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Sul sito del Comune è stato pubblicato un aggiornamento dell’ordinanza sulla condotta per i padroni di cani: il testo è esattamente lo stesso dell’ordinanza passata con una bella novità! Da ottobre infatti verrà ampliato l’orario dello spazio per andare in spiaggia con i cani con l’aggiunta di una fascia serale dalle 18 alle 22, oltre al consueto orario mattutino 7-10.

In paese sono anche comparsi nuovi cartelli, che vedete in queste foto, che ricordano come l’amore per gli amici a 4 zampe passi anche dal rispetto delle regole condivise.

Sono sempre a disposizione gratuitamente in paese per tutti i padroni di cani i sacchetti per la raccolta delle deiezioni