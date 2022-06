Sestri: torna il Blues&Soul Festival - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Le associazioni culturali Festa del Lavoro e Museventi in collaborazione con il Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi, e Slang Music presentano l’edizione 2022 del Sestri Levante Blues & Soul Festival.

Due gli appuntamenti in calendario, fissati per le serate del 6 e del 18 luglio e che vedranno protagoniste alcune delle band più interessanti del panorama musicale di New Orleans.

Protagonista della prima serata la Andy J. Forest Band: poliedrico artista, armonicista, cantante, chitarrista, attore e testimonial pubblicitario, Andy J. calca le scene del panorama musicale internazionale dal 1977. Sarà il ruvido Cek Franceschetti, supportato dalla sua inseparabile chitarra resofonica e dagli Stompers ad aprire il concerto.

Ci troviamo sempre nell’affascinante e caotica New Orleans anche per la seconda serata del

festival con la presenza dell’acclamato Anders Osborne. La prestigiosa rivista Guitar Player lo ha definito “the poet laureate of Louisiana’s fertile roots music scene”. Un vero “gioiello” musicale per la composizione e l’esecuzione live, contraddistinta da una voce piena di soul e da un fine ed evoluto utilizzo della chitarra. Questa volta saranno i Superdownhome a fare da spalla al blasonato musicista in un featuring che renderà la serata estremamente esplosiva.

Dichiara Maria Elisa Bixio, assessora alla Cultura del Comune di Sestri Levante: “Ritorna uno degli appuntamenti culturali dell’estate di Sestri Levante al teatro arena Conchiglia, uno dei luoghi centrali per le manifestazioni estive della nostra città. Mercoledì 6 e lunedì 18 luglio protagonista sarà la musica Blues & Soul, due generi che raccontano una storia che affonda le proprie radici tra i canti delle comunità di schiavi nelle piantagioni e la “musica dell’anima” nata dalla fusione del blues e del gospel. Armonie che da sempre descrivono cultura, lavoro, impegno e che dal 1992 arricchiscono l’offerta culturale della nostra città. Tanti grandi artisti, nazionali e internazionali ci hanno onorato con la loro arte e Sestri Levante è stata anche il punto di partenza di tanti giovani talentuosi che da qui hanno scritto la storia di questo genere musicale. Con entusiasmo saluto l’edizione 2022 del B&S Festival e ringrazio l’associazione Festa del Lavoro per il grande lavoro profuso fin qui e per le prossime sorprese future”.

I concerti, accompagnati sul palco dalla presenza di Luigi “Dillo” Di Lorenzo, in veste di

presentatore, e da Gabriele Dellepiane, in qualità di direttore artistico, si terranno presso il teatro arena Conchiglia ed avranno inizio alle ore 21 (costo 15€ – posto unico – per ogni singola serata).

In caso di maltempo la manifestazione si terra presso l’ex convento dell’Annunziata in Baia del Silenzio.

Info e prenotazioni

prenotazioni.bluesandsoul@gmail.com

320 437 0190 / 347 181 9939

www.bluesandsoulsestri.com