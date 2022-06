'Santa': "Utilizzo acqua depuratore, già programmato" - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Vista la nota stampa divulgata dall’Opposizione, l’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure precisa quanto segue:

«Dispiace constatare come l’Opposizione finga di non conoscere quali interventi siano in corso in città. Il riutilizzo dell’acqua, pulita ma non potabile, prodotta dal depuratore fa parte degli interventi già calendarizzati con Ireti, in fase di realizzazione e divisi per lotti. Uno di questi prevede proprio la realizzazione di una condotta che da Punta Pedale porti l’acqua di risulta del depuratore al porto in modo da utilizzarla, ad esempio, per il lavaggio delle imbarcazioni».