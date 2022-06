'Santa': "Siccità, sfruttare l'acqua filtrata dal depuratore" - LevanteNews

Da “Progetto Santa insieme con voi”

“Progetto Santa insieme con voi” porta all’attenzione un problema che si verifica ogni anno durante l’estate : quello della siccità, che in questo periodo e soprattutto quest’anno si fa sentire particolarmente.

Proprio per il ripetersi di questo problema era necessario fare un’opera fondamentale quanto semplice cioè riutilizzare le acque reflue del nostro depuratore per un fine ecologico. Il nostro depuratore, la cui storia inizia nell’anno 2000 con preventivo di costi intorno ai € 9600000, è stato inaugurato nel 2013: depuratore di ultima generazione ed idoneo per 30000 abitanti equivalenti. Una particolarità del progetto era il recupero delle acque reflue per scopi non domestici.

Ci domandiamo perché il collegamento con la rete di acqua non potabile, della lunghezza di circa 100 mt, non sia stato completato. Ricordiamo che in campagna elettorale l’attuale amministrazione prometteva grande attenzione per l’ambiente e questo è uno dei tanti casi di dimostrazione che alle promesse non seguono i fatti.