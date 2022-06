'Santa': "Acqua depurata, una buona giunta avrebbe già provveduto" - LevanteNews

Da “Progetto Santa insieme con voi”

n risposta alla nota in cui il Sindaco si dispiace di constatare come l’Opposizione finga di non conoscere quali interventi siano programmati con Ireti per il recupero delle acque depurate, vorremmo tranquillizzarlo: sappiamo benissimo che l’opera è programmata, quello che ci preoccupa sono i tempi di questa Amministrazione che, giova ricordarlo con un esempio tra troppi, otto anni fa non ancora insediata, programmava lo spostamento dei bus turistici dal campo sportivo allo scalo merci della stazione entro 100 giorni. Di giorni ne sono passati 2.940 e i pullman sono ancora in attesa di essere spostati. Capisce, Sindaco, cosa ci preoccupa? Un’Amministrazione capace avrebbe provveduto ad effettuare l’allaccio con urgenza onde evitare danni a orti giardini e a concittadini che in questo settore lavorano. Un’Amministrazione capace, appunto. Non la sua!